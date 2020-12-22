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Аксенов оценил высказывания о «новом Перл-Харборе»
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высказывания о подрыве Крымского моста украинского политолога «призывом к терроризму».
Об этом он написал на странице в соцсетях.
Ранее украинский политолог Зиновий Свереда предложил взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор».
«Отмороженные киевские русофобы не перестают удивлять своим скудоумием и полным игнорированием реальности. Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные «откровения», вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму», - отметил Аксенов.
Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что принятые на вооружение украинские ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также в течение нескольких минут уничтожить Крымский мост.
Кроме того, гидрогеолог Юрий Медовар в интервью украинским СМИ заявил, что Крымский мост вызывает посадку уровня Керченского пролива, уменьшает глубину фарватера и нарушает водообмен между Черным и Азовским морями.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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