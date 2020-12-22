82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки

фото © www.inform.kz

За прошедшие сутки в Севастополе выявили 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших – от 12 до 86 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, за прошедшие сутки два человека, 65 и 82 лет, скончались от коронавируса. Еще 115 были выписаны по факту выздоровления.

«В стационарах находится 198 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, 183 человека. На амбулаторном лечении – 42 человека. Под наблюдением находится 548 человек», - отметили в пресс-службе правительства Севастополя.

Всего за период пандемии в городе было зарегистрировано 6011 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5557 человек выздоровели, 202 человека умерли от коронавируса.

За прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось 354 новых случая заболевания коронавирусом, еще восемь человек скончались. Всего за период пандемии в регионе выявлено 22110 заболевших COVID-19, из них 16674 человека выздоровели, 436 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки. За 21 декабря на территории Республики Крым выявили 354 случая коронавирусной инфекции.

Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден у 83 человек в Севастополе за сутки.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.