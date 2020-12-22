Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сразу восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму выявили 354 случая коронавируса за сутки ● «Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму ● Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
82 заболевших: сводка по COVID в Севастополе за сутки
фото © www.inform.kz
За прошедшие сутки в Севастополе выявили 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, возраст заболевших – от 12 до 86 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Кроме того, за прошедшие сутки два человека, 65 и 82 лет, скончались от коронавируса. Еще 115 были выписаны по факту выздоровления.
«В стационарах находится 198 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, 183 человека. На амбулаторном лечении – 42 человека. Под наблюдением находится 548 человек», - отметили в пресс-службе правительства Севастополя.
Всего за период пандемии в городе было зарегистрировано 6011 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5557 человек выздоровели, 202 человека умерли от коронавируса.
За прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось 354 новых случая заболевания коронавирусом, еще восемь человек скончались. Всего за период пандемии в регионе выявлено 22110 заболевших COVID-19, из них 16674 человека выздоровели, 436 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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