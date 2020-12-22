«36 ударов»: в Симферополе будут судить обвиняемого в убийстве мужчины

В крымской столице будут судить жителя села Пионерское Симферопольского района за драку со смертельным исходом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как выяснилось в ходе следствия, в конце сентября текущего года 33-летний обвиняемый распивал алкоголь с товарищем. У них возник конфликт, завязалась драка, в которой мужчина нанес несколько десятков ударов в грудную клетку, по голове, туловищу, рукам и ногам потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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