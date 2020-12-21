Зеленский: «В вопросе деоккупации Крыма не обойтись без США»

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что «деоккупация Крыма невозможна без активного участия Соединенных Штатов Америки».

Такое мнение он высказал в интервью The New York Times, опубликованном 19 декабря.

«Я считаю, что однозначно не обойтись без Соединенных Штатов Америки в вопросе Крыма, потому что вопрос Крыма и его деоккупации не находится на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений. Шесть лет этот вопрос был в воздухе, и действительно, Европа и Соединенные Штаты Америки опционально делали все возможное, но шаги по деоккупации должен делать соответствующий союз государств, союз лидеров, в котором будет определена карта всех шагов по деоккупации Крымского полуострова. Сейчас мы создаем «Крымскую платформу» и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыму. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении», – сказал Владимир Зеленский.

17 декабря исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер высказал мнение, что США примут участие в работе «Крымской платформы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов активнее привлекать зарубежные страны к «Крымской платформе».

Президент Украины отметил, что задача украинских дипломатов продолжать международную политику по «восстановлению территориальной целостности страны с возвращением под контроль территории Крымского полуострова».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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