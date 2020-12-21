Происшествия
За неделю в Крыму потушили почти полсотни пожаров
Спасатели в Крыму за неделю потушили 47 пожаров.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«За отчетный период было ликвидировано 47 пожаров, из них 18 - это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан», - отметили в ведомстве.
Кроме того, за прошедшую неделю сотрудники МЧС пять раз выезжали на места ДТП. В результате их оперативных действий удалось спасти пять человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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