Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки ● COVID-19 в Севастополе: оперативные данные ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Крым приобрел больше сотни морозильников для хранения вакцины ● В Крыму - 357 новых заражений за сутки
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Смерть восьми пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике составило 430.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 756 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 410 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть семи пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.
Крым приобрел больше сотни морозильников для хранения вакцины. Крым приобрел 119 морозильных камер для обеспечения массовой вакцинации от коронавируса.
В Крыму - 357 новых заражений за сутки. За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе - более 80 новых заражений за сутки. Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за сутки.
В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки
За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».
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