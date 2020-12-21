В Ялте внук украл у бабушки 270 тысяч рублей

В дежурную часть ялтинской полиции с заявлением о краже крупной денежной суммы обратилась 80-летняя пенсионерка.

Женщина выказала подозрения насчет своего внука, у которого был свободный доступ к сумке, где хранились 270 000 рублей.

В ходе работы по данному заявлению полицейские установили, что к хищению действительно может быть причастен 24-летний внук потерпевшей. Молодой человек неоднократно попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел, привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемый написал явку с повинной и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Следственным отделом ОП №3 «Массандровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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