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Водный кризис

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым

19:39 понедельник, 21 декабря 2020
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым

фото © Новости Крыма

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о «запрете водоснабжения по Северо-Крымскому каналу временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя до деоккупации полуострова», сообщается на сайте парламента.

«Поставки водных ресурсов на временно оккупированную территорию уменьшат финансовую и экономическую стоимость содержания Крыму для государства-оккупанта, что будет способствовать дальнейшей интеграции Крымского полуострова в состав России. Сэкономленные средства откроют новые возможности для увеличения финансирования оккупационных специальных и правоохранительных органов. В условиях окончательного завершения формирования «полицейского государства» репрессии российской оккупационной администрации против граждан Украины в Крыму будут только усиливаться. Как следствие – продолжится изменение демографической структуры Крымского полуострова», – говорится в объяснительной записке к документу.

Отмечается, что ограничение на подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу будут действовать «до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей».

«Украине нужно установить ограничение по водоснабжению в Крым, оно может осуществляться исключительно в условиях восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей. Закрепить эти нормы в действующем законодательстве и является целью моего законопроекта», – написал Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

В ноябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что людям, которые живут на территории Крыма, хватает воды для их нужд.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о «запрете водоснабжения по Северо-Крымскому каналу временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя до деоккупации полуострова», сообщается на сайте парламента.

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