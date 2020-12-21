В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин

Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

По информации спасательного ведомства, сообщение о возгорании поступило около половины второго ночи: горел магазин продуктов на Карла Маркса. На место пожара выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда и службы пожаротушения, а также правоохранители и представители ресурсоснабжающих организаций – «Воды Крыма», «Крымэнерго», «Крымгазсети».

Всего в ликвидации пожара были задействованы 47 сотрудников Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«По прибытии было обнаружено, что происходит горение одноэтажного здания магазина и существует угроза распространения огня на соседние нежилые здания, - сообщили в пресс-службе ведомства. – В 03:33 пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе водитель самосвала насмерть сбил пенсионера. На пешеходном переходе в крымской столице водитель грузового самосвала насмерть сбил пожилого мужчину, сообщает УГИБДД МВД по РК.

Мужчина сгорел в легковушке в Ленинском районе Крыма. Спасатели обнаружили пассажира внутри легкового автомобиля Renault Kaptur, который сгорел сегодня ночью в селе Октябрьское Ленинского района.

В Крыму участились случаи возгорания мусора. Случаи возгорания бытового мусора участились на территории Крыма.

Пьяный севастополец устроил дебош в кафе из-за просьбы оплатить счет. В Севастополе пьяный мужчина, плотно отужинав в одном из заведений города, устроил дебош и отказался платить, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.