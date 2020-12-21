Происшествия
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
По информации спасательного ведомства, сообщение о возгорании поступило около половины второго ночи: горел магазин продуктов на Карла Маркса. На место пожара выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда и службы пожаротушения, а также правоохранители и представители ресурсоснабжающих организаций – «Воды Крыма», «Крымэнерго», «Крымгазсети».
Всего в ликвидации пожара были задействованы 47 сотрудников Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«По прибытии было обнаружено, что происходит горение одноэтажного здания магазина и существует угроза распространения огня на соседние нежилые здания, - сообщили в пресс-службе ведомства. – В 03:33 пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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