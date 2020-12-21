В Симферополе оштрафовали 14 человек за нелегальную продажу елок

На территории Симферополя 14 граждан привлечены к ответственности за продажу елок в неустановленных местах, сообщают в администрации столицы Крыма.

«В период с 14 по 18 декабря составлено 14 административных протоколов за реализацию хвойной продукции в местах, неустановленных для этих целей» – сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, такие рейды будут проводить до 31 декабря.

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