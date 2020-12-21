Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух -2
море +11

Власть

В Симферополе оштрафовали 14 человек за нелегальную продажу елок

16:02 понедельник, 21 декабря 2020

На территории Симферополя 14 граждан привлечены к ответственности за продажу елок в неустановленных местах, сообщают в администрации столицы Крыма.

«В период с 14 по 18 декабря составлено 14 административных протоколов за реализацию хвойной продукции в местах, неустановленных для этих целей» – сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, такие рейды будут проводить до 31 декабря.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе приговорили мужчину, не платившего алименты. Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, не платившему алименты на содержание своего малолетнего ребенка.

В Красноярске задержали жителя Крыма за «призывы к терроризму». В Красноярске за призывы к терроризму задержан 26-летний житель Крыма.

Симферополец вступился за девушку и теперь может получить восемь лет тюрьмы. В полицию Симферополя обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что во дворе дома неизвестный человек избивает ее мужа.

Власти рассказали сколько в Крыму объектов чрезвычайно высокого риска. С 1 января 2021 года в России категории пожарного риска будут присваиваться каждому отдельному зданию.

Коронавирус в Крыму
«Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму

«Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму

Местные «обряды» повергли всех в шок.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет

Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии значимых запасов подземных вод под Ялтой.

Актуальные темы

Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода

Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

19 декабря

Власть
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения

Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения

21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации