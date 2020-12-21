Власть
В Севастополе разрушается памятник героям-подводникам
Сами горожане превратили монумент в помойку.
Еще один памятник города-героя Севастополя требует внимания властей. Памятник героям-подводникам на Корабельной стороне относится к объектам культурного наследия регионального значения. Но сегодня это жуткое зрелище — «проплешины» в гранитной облицовке и замусоренный бассейн, передает НТС.
Мемориал создали заслуженный архитектор УССР Адольф Шеффер и народный художник УССР, известный севастопольский скульптор Станислав Чиж. Памятник подводникам-черноморцам открыли 23 февраля 1983 года, в знаковый для Севастополя год — 200-летия со дня основания.
Спустя 37 лет после открытия памятник, обшитый чеканным медным листом, хорошо сохранился. А вот мемориал требует ремонта: гранитные плиты отошли от основания, монумент зарос неухоженными кустарниками, а бассейн превратился в свалку.
Председатель Общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской Форт» Григорий Донец обратил внимание на то, что часть ответственности за такое состояние памятника на самих севастопольцах.
«Я прошу прощения, вот это колесо кто бросил? Правительство? Губернатор? Нет же. И есть свидетели этому. И это никого не трогает. А ведь это памятник, объект культурного наследия. Таким образом и формируется наше отношение к нашему наследию. Поэтому я и обратился за помощью, подчеркиваю: в этот раз за помощью к губернатору, чтобы привести в порядок», — подчеркнул общественник.
Григорий Донец предполагает, что монумент находится в таком состоянии, потому что в Реестре собственности города отсутствуют данные о его балансодержателе, то есть по сути он бесхозный.
В тексте использованы материалы: Форпост
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