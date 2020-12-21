В Севастополе приговорили мужчину, не платившего алименты

Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, не платившему алименты на содержание своего малолетнего ребенка.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 1994 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей)

Установлено, что ранее, в феврале текущего года, постановлением мирового судьи судебного участка № 10 Гагаринского судебного района города Севастополя мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание его трехлетней дочери.

Однако в дальнейшем он продолжил не платить алименты, в результате чего с февраля по сентябрь 2020 года образовалась задолженность в размере свыше 87 тыс. рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Дознание по уголовному делу проведено отделом судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по г. Севастополю.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил нерадивому отцу наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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