В Севастополе благоустройство 365-ой зенитной батареи закончилось свалкой

фото © Марина Гавриленко

Подрядчик ушел с объекта, «забыв» за собой убрать.

Благоустроители 365-й зенитной батареи в Севастополе превратили памятное место в свалку. Как рассказала руководитель поискового движения «Долг» Марина Гавриленко, пока батарея была бесхозной, волонтеры наводили порядок на ее территории — собирали каждую бумажечку, высаживали цветы, вычищали руками площадку для митингов, чтобы не стыдно было людей приглашать.

И вот недавно объект включили в программу благоустройства. Но каково же было удивление общественников, когда они увидели, до какого состояния благоустроители довели памятник.

«Посмотрите, во что превратилась территория у памятника. Три недели никакого движения. Пакеты, полиэтилен, бумажки разносит ветром по батарее. Прошла по площадке — плитка качается, слива в бордюре для дождевой воды не нашла. «Круто» все построено. Кто строил, и не знаю», — оценила результат Марина Гавриленко.

Напомним, летом этого года многострадальную батарею уже пытались застроить два предприимчивых брата. На защиту форта «Сталин» тогда встали общественники, казаки и местные жители. Тогда же представители власти донесли до братьев-собственников, что владение участком не дает автоматически права строительства на нем, а вокруг объекта культурного наследия утвердили наконец охранную зону.

Сейчас, по словам главы Севнаследия Ирины Масликовой, никаких строительных работ возле памятника не ведется. А вот с благоустройством что-то не заладилось.

Как сообщили в департаменте горхозяйства, восстановительные работы на воинском захоронении «Памятник воинам 365-й зенитной батареи» начались в рамках федеральной целевой программы Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Госконтракт на благоустройство воинских захоронений ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» заключила с генподрядчиком ООО «Комплект».

Согласно техзаданию, организация должна была уложить плитку и установить бордюры на прилегающей к памятнику территории. Работы подрядчик должен был завершить до 31 декабря этого года, однако сделал это немного раньше.

«На сегодняшний день работы на объекте завершены в установленные сроки, подрядчик произвел окончательную уборку территории после строительно-монтажных работ», — сообщили в профильном ведомстве.

Там также отметили, что выполненное благоустройство соответствует условиям контракта и даже приложили фотографии результата работ.

В тексте использованы материалы: Форпост

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