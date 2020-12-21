Происшествия
В Севастополе без газа остались более сотни домов
В Севастополе во время строительства катка с искусственным льдом рабочие обнаружили утечку газа.
Из-за ремонтных работ на газопроводе в почти 108 домах города отключат газ, сообщается на сайте правительства Севастополя.
«Повреждений строительной техникой не зафиксировано – это износ. Труба была проложена в 60-х годах, положенный срок эксплуатации уже прошел. Для устранения утечки был поставлен хомут, но необходимо в кратчайшие сроки заменить часть трубы», – рассказал вице-губернатор Николай Жигулин.
По его словам, из-за ремонта под отключение попадают дома в нескольких районах города – всего порядка 108 адресов.
«Отключение глобальное, но обязуемся за сутки, а то и меньше, работы провести. Теплоноситель в системе остыть не успеет. Дома и объекты не заморозим. Понимаем, насколько это важно», – обратился Жигулин к главе Севастополя Михаилу Развожаеву.
В свою очередь, Михаил Развожаев распорядился провести комиссию по чрезвычайным ситуациям и оповестить жителей Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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