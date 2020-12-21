В пещеру «Таврида» неожиданно привезли пенопластовые фигуры ископаемых животных

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Из уникального природного объекта хотят сделать подобие Диснейленда.

В Крым доставили первую партию фигур древних животных, остатки которых были найдены в пещере «Таврида».

Это бизон с теленком, семья лошадей из трех особей, саблезубый тигренок, пещерная гиена и две антилопы. Фигуры выполнены из пенопласта и покрыты прочной антивандальной защитой.

«Фигуры представляют собой реконструкцию животных, ископаемые остатки которых часто встречаются среди находок в пещере «Таврида», – сообщил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.

Ученые хотят показать наиболее известных и интересных из них. Например, древние лошади, по-научному лошади Стенона, отличались от современных более коренастым телосложением. В пещере найдено две формы стеноновой лошади: крупная и мелкая. Было решено сделать реконструкцию крупной.

До конца года из Санкт-Петербурга привезут еще 11 фигур слонов, носорогов, саблезубых тигров и пещерного медведя. Всего в экспозиции у пещеры будет представлено 20 животных.

«Фигуры требуют еще некоторых доработок по исполнению поверхности. В будущем они будут установлены на территории ландшафтного парка, который будет создан на плато над пещерой «Таврида». Когда мы сделаем планировку территории, фигуры будут объединены в биогруппы, например семья лошадей и ископаемые антилопы», – добавил Старцев.

Экспозиция будет открыта для туристов к началу летнего сезона.

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