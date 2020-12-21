В Крыму неизвестные отстреливают лебедей

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В Крыму белые лебеди стали мишенью неизвестных любителей пострелять. На днях в Евпатории на озере Сасык-Сиваш местный фотограф Вячеслав Лузанов обнаружил подстреленного белого лебедя.

Мужчина отловил раненое животное и отвез в ветеринарную клинику. Однако в евпаторийской ветклинике по неизвестным причинам птицу принять отказались.

«В Евпатории нас послали куда подальше, вот едем с Лебедем в Бахчисарай. Несмотря на то, что лебедь стал практически символом города, в Евпатории не нашлось ветклиники, которая смогла бы принять раненую птицу. Вот охотников там много. Это слышно по пальбе на озерах», — написал блогер.

Птицу согласились принять и вылечить в Бахчисарайском зоопарке. Первичный осмотр показал, что лебедь будет жить. У него прострелено крыло, открытый перелом. Других ран нет. Есть надежда, что он снова сможет летать.

Позже Лузанов сообщил, что характер раны позволил сразу выпустить лебедя в водоем. Он отметил, что уже в начале следующей недели спасенную птицу можно будет навестить.

Вместе с тем охота на лебедей в Крыму запрещена. И если кому-то взбредет в голову позариться на животное, его ждет административное наказание, сообщил директор департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Минприроды РК Владимир Капитонов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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