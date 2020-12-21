В Крыму из автомобиля россиянина украли 177 тысяч рублей

Житель Ростовской области обратился в полицию Симферополя с заявлением о краже.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

42-летний мужчина рассказал, что из его автомобиля неизвестный украл 177 тысяч рублей. По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 41-летнего симферопольца.

Задержанный признался, что он легко пробрался в припаркованное авто, так как двери были не заблокированы, а машина находилась без присмотра.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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