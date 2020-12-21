Власть
В Крыму депутаты парламента одобрили дефицитный бюджет на 2021 год
Депутаты парламента Крыма в понедельник, 21 декабря, проголосовали за принятие бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов.
Пресс-служба парламента опубликовала основные параметры бюджета на будущий год, где общий объем доходов и расходов составит в 2021 году 153,3 млрд рублей и 154,7 млрд рублей соответственно, дефицит – 1,4 млрд рублей.
По словам вице-премьер-министра финансов Ирины Кивико, которую цитирует пресс-служба парламента Крыма, увеличение объема безвозмездных поступлений Крыму в целом на 2021 год составило 2,5 млрд рублей.
Кроме этого, в документе запланированы субсидии на сумму 8,3 млрд рублей. В том числе на обеспечение жильем отдельных категорий граждан России, проживающих на территориях Крыма и Севастополя – 16,6 млн рублей. Также предусмотрены субвенции на сумму 34,6 млн рублей, иные межбюджетные трансферты составят 4,2 млрд рублей.
По информации парламента, «в плановом периоде доходы равны расходам и на 2022 год объемы составят 166,4 млрд рублей, на 2023 год – 235,7 млрд рублей, дефицит отсутствует».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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