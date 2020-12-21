Странности
В Крым будут возить говядину из Никарагуа
О намерении торговых отношений с Никарагуа рассказал представитель Крым при президенте России Георгий Мурадов.
Он напомнил, что в России и, в частности, в Крыму дефицит мяса говядины, цены на нее растут.
- Европейцы с полуостровом сотрудничать не хотят. Везти из дальних стран – Австралии, Аргентины и Бразилии – далеко. Никарагуа гораздо ближе, - отметил Мурадов.
Отметим, что согласно google maps расстояние между столицей Крыма и столицами Никарагуа, Бразилии, Аргентины и Австралии таково:
- Манагуа - 11 291 км,
- Рио-де-Жанейро - 10 840 км,
- Буэнос-Айрес - 12 806 км,
- Канберра - 14 527 км.
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г». Санкционный режим позволяет общепиту с полуострова воровать и заимствовать иностранные бренды.
Крым хочет продавать свою продукцию в Зимбабве и Никарагуа. Крымские предприниматели в 2021 году будут экспортировать ряд товаров в страны Африки и Латинской Америки.
Химзаводы Крыма обеспечили себя водой для поддержания экологии и производства. Предприятия химической промышленности, расположенные на севере Крыма, самостоятельно обеспечили себя водой для производственных нужд и выполнения экологических мероприятий.
На «Крымском титане» массовые увольнения. Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.
«Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму
Местные «обряды» повергли всех в шок.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии значимых запасов подземных вод под Ялтой.
Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода
Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».
19 декабря
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
9 часов назад
«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»
24 часа назад
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».