В Крым будут возить говядину из Никарагуа

О намерении торговых отношений с Никарагуа рассказал представитель Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Он напомнил, что в России и, в частности, в Крыму дефицит мяса говядины, цены на нее растут.

- Европейцы с полуостровом сотрудничать не хотят. Везти из дальних стран – Австралии, Аргентины и Бразилии – далеко. Никарагуа гораздо ближе, - отметил Мурадов.

Отметим, что согласно google maps расстояние между столицей Крыма и столицами Никарагуа, Бразилии, Аргентины и Австралии таково:

- Манагуа - 11 291 км,

- Рио-де-Жанейро - 10 840 км,

- Буэнос-Айрес - 12 806 км,

- Канберра - 14 527 км.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г». Санкционный режим позволяет общепиту с полуострова воровать и заимствовать иностранные бренды.

Крым хочет продавать свою продукцию в Зимбабве и Никарагуа. Крымские предприниматели в 2021 году будут экспортировать ряд товаров в страны Африки и Латинской Америки.

Химзаводы Крыма обеспечили себя водой для поддержания экологии и производства. Предприятия химической промышленности, расположенные на севере Крыма, самостоятельно обеспечили себя водой для производственных нужд и выполнения экологических мероприятий.

На «Крымском титане» массовые увольнения. Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.