Происшествия
В Красноярске задержали жителя Крыма за «призывы к терроризму»
В Красноярске за призывы к терроризму задержан 26-летний житель Крыма.
Ранее молодой человек проживал в Красноярске. По сообщению Следственного комитета по краю, на него завели уголовное дело по материалам ФСБ, и заключили под стражу.
- По предварительной версии следствия, обвиняемый на своей персональной странице в одной из социальных сетей неоднократно размещал тексты и картинки, а также комментарии к ним, призывая к осуществлению террористической деятельности. Также в октябре 2020 года обвиняемый путем отправления сообщений своей знакомой склонял ее к участию в деятельности террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, — рассказали в СК по краю.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
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