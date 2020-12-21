В Красноярске задержали жителя Крыма за «призывы к терроризму»

В Красноярске за призывы к терроризму задержан 26-летний житель Крыма.

Ранее молодой человек проживал в Красноярске. По сообщению Следственного комитета по краю, на него завели уголовное дело по материалам ФСБ, и заключили под стражу.

- По предварительной версии следствия, обвиняемый на своей персональной странице в одной из социальных сетей неоднократно размещал тексты и картинки, а также комментарии к ним, призывая к осуществлению террористической деятельности. Также в октябре 2020 года обвиняемый путем отправления сообщений своей знакомой склонял ее к участию в деятельности террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, — рассказали в СК по краю.

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