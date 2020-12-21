Уже в первый день нового года крымчанам надо будет думать что делать с елками

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Обновленные правила противопожарного режима в России начнут действовать с 1 января 2021 года.

В документе также есть отдельный пункт по поводу установки новогодних елей в помещениях.

Сейчас в действующих правилах никаких требований на этот счет не предусмотрено. Однако согласно новой версии, устанавливая к Новому году елку, необходимо будет соблюдать определенные условия.

«Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — говорится в тексте правил.

Помимо этого, опорой для елки должно служить устойчивое основание, также праздничное дерево нельзя размещать на эвакуационных путях и рядом с выходами из помещения.

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