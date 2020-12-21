Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух -1
море +11

Власть

Уже в первый день нового года крымчанам надо будет думать что делать с елками

07:23 понедельник, 21 декабря 2020
Уже в первый день нового года крымчанам надо будет думать что делать с елками

фото © podrobnosti.ua

Обновленные правила противопожарного режима в России начнут действовать с 1 января 2021 года.

В документе также есть отдельный пункт по поводу установки новогодних елей в помещениях.

Сейчас в действующих правилах никаких требований на этот счет не предусмотрено. Однако согласно новой версии, устанавливая к Новому году елку, необходимо будет соблюдать определенные условия.

«Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — говорится в тексте правил.

Помимо этого, опорой для елки должно служить устойчивое основание, также праздничное дерево нельзя размещать на эвакуационных путях и рядом с выходами из помещения.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти запланировали повышение тарифа на электричество в Крыму в 2021. Во втором полугодии 2021 года в Крыму тарифы на электроэнергию повысят в среднем на 9%.

В Севастополе снесут шесть аварийных домов. В Севастополе снесут шесть аварийных многоквартирных домов, ранее признанных непригодными для проживания.

В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды. Для промышленных и сельскохозяйственных целей стоит применять водооборотные циклы, считает директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Отопление в Крыму подорожает почти на четыре процента в 2021 году. Отопление в Крыму с 1 июля 2021 года подорожает на 3,6%.

Общество
Какой сегодня праздник 21 декабря

Какой сегодня праздник 21 декабря фото

Сегодня, 21 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Уже в первый день нового года крымчанам надо будет думать что делать с елками

Уже в первый день нового года крымчанам надо будет думать что делать с елками

Обновленные правила противопожарного режима в России начнут действовать с 1 января 2021 года.

Общество
Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода

Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода

Низкая активность Солнца может привести к малому ледниковому периоду.

Главное за уик-энд

Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода

Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

вчера

Общество
Ученые назвали неожиданный способ продлить жизнь

Ученые назвали неожиданный способ продлить жизнь

Британские ученые выяснили, что пение положительно влияет на здоровье человека и может увеличить продолжительность жизни.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации