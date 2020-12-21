Происшествия
Тушили всю ночь: под Феодосией на пожаре погибли мужчина и три собаки
Под Феодосией на пожаре в частном жилом доме погибли мужчина и три собаки, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным чрезвычайного ведомства, пожар произошел накануне ночью в селе Краснокаменка. К месту отправилась дежурная смена пожарной охраны и пожарные военной части. При прибытию выяснилось, что одноэтажный дом практически полностью охвачен огнем.
«Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к локализации огня, которая заняла около часа. Ликвидация пожара заняла 11 часов. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции здания во избежание повторного возникновения огня», - говорится в сообщении МЧС.
На месте происшествия нашли труп мужчины и останки трех собак. Площадь пожара составила 30 кв.м. Причины и обстоятельства сейчас выясняют эксперты.
Накануне в Крыму произошел пожар в доме в Ленинском районе. Однако тогда сотрудникам пожарной службы удалось спасти двух человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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