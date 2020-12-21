Происшествия
Севастопольца забрали в полицию за «избиение» терминала
В Севастополе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который разбил платежный терминал.
Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после того, как сработала тревожная сигнализация. Росгвардейцы заметили мужчину, который «избивал» сенсорный экран аппарата.
При виде правоохранителей мужчина попытался сбежать на припаркованном рядом автомобиле, но его вовремя схватили. Нетрезвый севастополец матерился и вел себя агрессивно.
Как выяснилось позже, виновником инцидента оказался 38-летний житель Севастополя. Его доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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