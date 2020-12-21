Происшествия
Пьяный севастополец без прав угнал и разбил чужую машину
Житель Севастополя после распития спиртного решил угнать чужую машину, чтобы удивить своих спутниц, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на «ВАЗ-2104», который ехал с выключенными фарами. Однако водитель не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться.
«В результате преследования полицейские задержали нарушителя – он не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с земляной насыпью», - уточнили в МВД.
Выяснилось, что 20-летний севастополец угнал автомобиль и решил прокатиться по ночному городу в компании двух знакомых девушек.
Задержанный имел признаки опьянения, но отказался пройти процедуру освидетельствования. В отношении горе-водителя составили административный протокол.
Кроме этого, оказалось, что юношу уже несколько месяцев назад лишили прав за аналогичное преступление. Теперь ему грозит уголовная ответственность не только за угон автомобиля, но и за пьяную езду.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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