Пьяный севастополец без прав угнал и разбил чужую машину

Житель Севастополя после распития спиртного решил угнать чужую машину, чтобы удивить своих спутниц, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на «ВАЗ-2104», который ехал с выключенными фарами. Однако водитель не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться.

«В результате преследования полицейские задержали нарушителя – он не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с земляной насыпью», - уточнили в МВД.

Выяснилось, что 20-летний севастополец угнал автомобиль и решил прокатиться по ночному городу в компании двух знакомых девушек.

Задержанный имел признаки опьянения, но отказался пройти процедуру освидетельствования. В отношении горе-водителя составили административный протокол.

Кроме этого, оказалось, что юношу уже несколько месяцев назад лишили прав за аналогичное преступление. Теперь ему грозит уголовная ответственность не только за угон автомобиля, но и за пьяную езду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе резко вырастет тариф на капремонт. В Севастополе установили размерный взнос на капремонт для жителей многоквартирных домов. С нового года горожане будут платить за эту услугу 7,92 рубля за квадратный метр жилья.

Газовая плита и 270 тысяч рублей: внуки обокрали родных бабушек в Крыму. В Ялте и Севастополе произошли две кражи денег и имущества у пожилых женщин. В обоих случаях злоумышленниками стали родные внуки потерпевших.

Сотрудник банка в Крыму получил срок за кражу денег клиентки. Бывшего сотрудника банка осудили на три года за кражу 3,9 млн рублей у клиентки.

В Керчи пассажир «подставил» водителя «ВАЗа» из-за каннабиса. В Керчи сотрудники ДПС задержали отечественный автомобиль, пассажир которого спешно пытался избавиться от свертка с коноплей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.