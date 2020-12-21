Прогноз погоды в Крыму на понедельник 21 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 21 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (гололд), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 77 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 90 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 90 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 90 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 71 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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