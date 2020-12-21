Коронавирус в Крыму
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«Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму
фото © ria.ru
Местные «обряды» повергли всех в шок.
Из Гватемалы в Крым привезут две иконы. Предполагается, что они смогут помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Известный российский телеведущий Алексей Пивоваров раскритиковал крестные ходы со святыми ликами, изготовленными заокеанскими мастерами.
Две иконы выполнены из керамики, каждая весит по девять килограммов. Изначально планировалось, что лики святых будут установлены на Крымском мосту, чтобы защищать полуостров от коронавируса.
«Вот свежий пример того, на что государство готово ради граждан — по обе стороны Крымского моста установят иконы из Гватемалы для борьбы с коронавирусом. Мне нравится широкий кругозор крымских властей! Раз Илон Маск не помог решить проблему с пресной водой, почему бы не решить проблему вируса святыми ликами», — негодует Пивоваров.
Он также отмечает, что встреча икон будет сопровождаться крестным ходом с участием крымчан.
«Для усиления эффекта (борьбы с коронаврусом. — Прим.) еще нужно каждому крымчанину поцеловать гватемальский дар», — заключил журналист.
Повергла в шок идея об установке икон на Крымском мосту как метод защиты от коронавируса и аудиторию местных Telegram-каналов.
«Я уж думал, когда реальная помощь придет? Дождались наконец-то! Больницы подождут, сокращение врачей — оптимизация, установка икон и крестный ход во время пандемии — спасение», — пишет Telegram-канал «Крымчанин».
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, установка икон на Крымском мосту, о чем сообщалось ранее, не планируется, как и крестный ход. Лики святых просто передадут одному из храмов.
«Иконы привезут в Симферополь 3 января, там же делегацию встретят представители Крыма, крестного хода не будет. Иконы переданы в Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе», — сообщил наш собеседник.
В Крымской епархии подтвердили, что иконы будут находиться в этом симферопольском храме.
В тексте использованы материалы: Форпост
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