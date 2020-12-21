Под Севастополем нашли подземную воду, которой можно напоить город

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В ходе геологоразведки при строительстве водозабора на реке Бельбек в Севастополе специалисты обнаружили источники подземных вод, их использование даст городу дополнительно 10 тысяч кубометров в сутки.

Об этом рассказал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на онлайн-совещании по вопросам водоснабжения Севастополя.

«Благодаря геологоразведке мы нашли в этом районе подземные воды… Это еще дополнительно до 10 тысяч кубометров (в сутки)», – сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, планируется, что подъем воды из найденных источников начнется одновременно с запуском водозабора на реке Бельбек.

«Поставлена задача синхронизировать пуск этой воды с запуском объекта на Бельбеке. С военными мы этот вопрос принципиально проработали, сейчас будет зависеть от «УралГео» (компания-подрядчик – ред.), когда они подтвердят дебит и начнут выполнять работы. По нашим расчетам, до февраля следующего года скважины должны быть готовы к эксплуатации, чтобы включить их в общую систему», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Строительство дамбы и ковшового водозабора на реке Бельбек для сбора поводковых вод реализуется в рамках плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного Правительством РФ. Проект рассчитан на забор до 50 тысяч кубометров в сутки в период паводка для последующей закачки воды в систему водоснабжения Севастополя. Завершить строительство объекта планируется к началу марта 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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