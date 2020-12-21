Водный кризис
Развитие сюжета: Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море ● В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды ● В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта ● Засуха в Крыму продолжается: водохранилища мелеют, в Ялте собираются использовать горные источники ● Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода
Под Севастополем нашли подземную воду, которой можно напоить город
фото © Новости Крыма
В ходе геологоразведки при строительстве водозабора на реке Бельбек в Севастополе специалисты обнаружили источники подземных вод, их использование даст городу дополнительно 10 тысяч кубометров в сутки.
Об этом рассказал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на онлайн-совещании по вопросам водоснабжения Севастополя.
«Благодаря геологоразведке мы нашли в этом районе подземные воды… Это еще дополнительно до 10 тысяч кубометров (в сутки)», – сказал вице-премьер.
По словам Хуснуллина, планируется, что подъем воды из найденных источников начнется одновременно с запуском водозабора на реке Бельбек.
«Поставлена задача синхронизировать пуск этой воды с запуском объекта на Бельбеке. С военными мы этот вопрос принципиально проработали, сейчас будет зависеть от «УралГео» (компания-подрядчик – ред.), когда они подтвердят дебит и начнут выполнять работы. По нашим расчетам, до февраля следующего года скважины должны быть готовы к эксплуатации, чтобы включить их в общую систему», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Строительство дамбы и ковшового водозабора на реке Бельбек для сбора поводковых вод реализуется в рамках плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного Правительством РФ. Проект рассчитан на забор до 50 тысяч кубометров в сутки в период паводка для последующей закачки воды в систему водоснабжения Севастополя. Завершить строительство объекта планируется к началу марта 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уже в первый день нового года крымчанам надо будет думать что делать с елками. Обновленные правила противопожарного режима в России начнут действовать с 1 января 2021 года.
Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море. Экс «министр обороны» непризнанной «Донецкой народной республики» (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) усомнился в правильном подходе российского Минобороны к проблеме водоснабжения Крыма.
Власти запланировали повышение тарифа на электричество в Крыму в 2021. Во втором полугодии 2021 года в Крыму тарифы на электроэнергию повысят в среднем на 9%.
В Севастополе снесут шесть аварийных домов. В Севастополе снесут шесть аварийных многоквартирных домов, ранее признанных непригодными для проживания.
В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки
За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».
Какой сегодня праздник 21 декабря фото
Сегодня, 21 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода
Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».
вчера
«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»
21 час назад
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
6 часов назад
Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода
Низкая активность Солнца может привести к малому ледниковому периоду.