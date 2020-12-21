Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения

фото © bibo.kz

21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».

21 декабря 1920 года этот документ подписал Владимир Ленин.

Новый статус полуострова

В декрете не только провозглашался новый статус Крыма. Там были конкретные указания разным ведомствам. Например, от наркомата пути требовалось обеспечить движение санитарных поездов, которые привезут первых отдыхающих. Главтопу предлагалось обеспечить все открывающиеся санатории топливом, наркомздраву и наркомзему — открыть в бывших имениях молочные фермы и хозяйства, которые будут снабжать здравницы овощами и фруктами.

Наркомат по продовольствию обязан был «немедленно обеспечить санатории достаточным количеством продовольствия по санаторным нормам».

«С одной стороны, документ подчеркивал, что все дворцы, виллы и дачи буржуазии на курортах полуострова будут превращены в здравницы для рабочих и крестьян, — рассказал доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук и автор книги «Всесоюзная здравница» Алексей Попов. — С другой, вся материальная база, пригодная для создания санаторно-курортных объектов, передавалась из-под контроля местных властей под контроль Москвы.

Лечение голодом

Зимой 1921 года больных готовы были принять в тридцати подготовленных зданиях санаториев. Открытие первого курортного сезона для трудящихся состоялось 20 февраля в Ялте. Уже к осени на полуострове работало 39 санаториев на четыре тысячи мест. Первых кандидатов в курортники отбирали профсоюзным организациям Петрограда, Москвы, Иваново, Вознесенска, Харькова и Донбасса.

Зима в тот год оказалась очень морозной и для первых отдыхающих стала настоящим испытанием. Один из партийный деятелей, Мирсаид Султан-Галиев, проехав по здравницам, впечатления получил незабываемые:

«Несчастные люди, приехавшие для отдыха и лечения подорванных непосильным трудом и революционной борьбой организмов, оказались в ужасающей ситуации, — констатировал он в своем докладе. — Жиров совершенно не было. Вино отпускается больным в ненормальной дозе. Больные хоть как-то питались, что касается местного населения, то среди него фактически царил голод. Ясно, что при таком положении местное население как к самим курортам, так и к больным, кроме вражды, ничего не может питать… Находящиеся на отдыхе в Ялте уже начали составлять список желающих уехать в Россию для подачи его властям...«

Борьба за дачи

После появления декрета развернулась жесточайшая битва между ведомствами. Сегодня ее бы назвали «крымские против московских».

В декрете ясно было сказано: «Ни одно помещение на Крымском побережье, подходящее под санаторию или здравницу или для обслуживания их, гостиницы и т. д., не могут быть занимаемы лицами и учреждениями без согласия Наркомздрава или уполномоченных им органов». Тем не менее, здания захватывали «под крымские нужды», а когда учреждения удавалось выселить, они оставляли фактически голые стены. Были вскрыты огромные хищения ценного имущества, остававшегося на барских дачах, виллах, в усадьбах.

В первых санаториях не редкостью были неприятные случаи, связанные с поведением отдыхающих.

Некоторые из них подчеркнуто презрительно относились к «буржуазной роскоши». Поэтому выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений, ломали растения, портили обивку мебели. Отмечались случаи, когда женщины снимали с окон шторы и шили себе из них блузки и платья. Схваченные за руку поясняли, что окна завешаны большим количеством хорошей материи, а люди ходят полураздетыми.

Идеологическая борьба

Примерно до второй половины 20-х годов крымские санатории носили названия, унаследованные от прошлых владельцев. Более того, в советских путеводителях сплошь и рядом так и указывалось: «имение бывш. кн. Гагариной», «им. Раевских», «бывш. санаторий Александра III». Постепенно здравницы приобрели идеологические правильные имена. Например, дворец «Дюльбер» в Ялте превратился в дом отдыха «Красное знамя». Сюда направляли партийных работников, бывших политкаторжан и зарубежных революционеров.

Особняки и дачи, где можно было размещать отдыхающих, свою вместимость окончательно исчерпали уже к концу 20-х годов. Первый построенный при советской власти круглогодичный санаторий «Долоссы» открылся в 1928 году в лесу над Ялтой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму в 2021 году запустят обновленный винный маршрут. Обновленный винный туристический маршрут по Крыму запустят в 2021 году.

Эксперты высмеяли крымские кемпинги. Чиновникам от туризма рассказали о таких объектах в Хорватии, с которых можно брать пример.

Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов. Количество приехавших в Крым в этом году туристов приблизилось к шести миллионам.

«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров. В Крыму решили, что у туристов из Западной Европы есть колоссальный спрос на отдых на полуострове. Для этого им приходиться всех обманывать и пробираться в Крым «тайной дорогой».