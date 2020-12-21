Власть
Новая рабочая неделя в Крыму будет шестидневной
Суббота, 26 декабря, объявлена рабочим днем на полуострове.
В Крыму объявили выходным днем 31 декабря, а суббота, 26 декабря, будет рабочим днем. Таким образом новая рабочая неделя для крымчан будет шестидневной, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Суббота будет рабочей для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов.
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым хочет продавать свою продукцию в Зимбабве и Никарагуа. Крымские предприниматели в 2021 году будут экспортировать ряд товаров в страны Африки и Латинской Америки.
Химзаводы Крыма обеспечили себя водой для поддержания экологии и производства. Предприятия химической промышленности, расположенные на севере Крыма, самостоятельно обеспечили себя водой для производственных нужд и выполнения экологических мероприятий.
На «Крымском титане» массовые увольнения. Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.
В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 522 рубля, ужин - в 2583 рублей. Согласно данным Крымстата, в ноябре 2020 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 503,1 рублей (дороже всего в Керчи - 617 руб, дешевле всего в Симферополе - 452 руб). За год (в сравнении цен ноябрем 2019) стоимость обедов выросла на 3%.
В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки
За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».
Какой сегодня праздник 21 декабря фото
Сегодня, 21 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Ялте
Певица София Ротару тайно выставила на продажу свою гостиницу в Крыму «Вилла София» за 25 миллионов евро.
16 часов назад
«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»
18 часов назад
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
3 часа назад
Засуха в Крыму продолжается: водохранилища мелеют, в Ялте собираются использовать горные источники
вчера
Индекс сладкой жизни в Крыму: сахар подорожал почти вдвое
За 11 месяцев 2020 года сахар стал дороже на 73%, яйца – на 30%, а гречка – на 25%.