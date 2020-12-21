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Власть

Новая рабочая неделя в Крыму будет шестидневной

09:26 понедельник, 21 декабря 2020

Суббота, 26 декабря, объявлена рабочим днем на полуострове.

В Крыму объявили выходным днем 31 декабря, а суббота, 26 декабря, будет рабочим днем. Таким образом новая рабочая неделя для крымчан будет шестидневной, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

Суббота будет рабочей для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов.

В тексте использованы материалы: МК

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