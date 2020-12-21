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Власть

Курортный сбор не будут вводить в Крыму до мая 2022 года

17:43 понедельник, 21 декабря 2020
Курортный сбор не будут вводить в Крыму до мая 2022 года

фото © Pixabay

Государственный Совет Республики Крым сразу в двух чтениях принял изменения в республиканский закон «О введении курортного сбора».

Мораторий на введение сбора продлен до 1 мая 2022 года.

— Предусматривается изменение срока начала взимания курортного сбора на территории республики с 1 мая 2021 года на 1 мая 2022 года. Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии, — сказал Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.

Напомним, в прошлом году Крым отказался от введения курортного сбора сразу по нескольким причинам: во-первых, из-за большого количества теневых отелей легальные предприниматели окажутся в невыгодных условиях, во-вторых, сам процесс введения и взимания нового сбора мог повлечь за собой большие расходы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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