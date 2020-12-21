Власть
Курортный сбор не будут вводить в Крыму до мая 2022 года
фото © Pixabay
Государственный Совет Республики Крым сразу в двух чтениях принял изменения в республиканский закон «О введении курортного сбора».
Мораторий на введение сбора продлен до 1 мая 2022 года.
— Предусматривается изменение срока начала взимания курортного сбора на территории республики с 1 мая 2021 года на 1 мая 2022 года. Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии, — сказал Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.
Напомним, в прошлом году Крым отказался от введения курортного сбора сразу по нескольким причинам: во-первых, из-за большого количества теневых отелей легальные предприниматели окажутся в невыгодных условиях, во-вторых, сам процесс введения и взимания нового сбора мог повлечь за собой большие расходы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения. 21 декабря исполнилось сто лет декрету Ленина «об использовании Крыма». Только в курортной Ялте есть памятник… документу. В Приморском парке стоит на возвышении обелиск, на котором можно прочесть кусок из декрета Совета народных комиссаров РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».
В Крыму предлагают закрепить в законодательстве термин «гостевой дом». Крымские власти предложили внести в законодательство понятие «гостевой дом» для легализации работы малых отелей, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
В Крыму в 2021 году запустят обновленный винный маршрут. Обновленный винный туристический маршрут по Крыму запустят в 2021 году.
Эксперты высмеяли крымские кемпинги. Чиновникам от туризма рассказали о таких объектах в Хорватии, с которых можно брать пример.
«Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму
Местные «обряды» повергли всех в шок.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете подачи воды в Крым
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о «запрете водоснабжения по Северо-Крымскому каналу временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя до деоккупации полуострова», сообщается на сайте парламента.
Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода
Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».
19 декабря
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
11 часов назад
В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки
За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.