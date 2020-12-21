Общество
Крымские дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря
Крымские дайверы из Судака впервые решились на установку новогодней елки на дне Черного моря.
Они погрузились в праздничных костюмах под воду и нарядили дерево специальной водонепроницаемой гирляндой, которая светилась и в таких экстремальных условиях.
После установки елки дайверы сели вокруг нее, символично отметив наступление Нового года. Такой ночной импровизированный праздник в Крыму проводят впервые, ведь традиционно в декабре Черное море неспокойное, погружение осложняется отсутствием видимости.
Сейчас же на полуострове нет ветра и штормов, на улице +2 градуса, вода — около +10 градусов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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