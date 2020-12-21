Происшествия
Крымчанин «нагрел» российского бизнесмена на 1,2 млн рублей
Симферополец продал жителю Ставрополя несуществующие жатки для уборки кукурузы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, в местный отдел полиции Симферополя поступило заявление от директора фирмы, расположенной в Ставрополе, которая предоставляет услуги в области растениеводства.
«Заявитель рассказал, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже жатки для уборки кукурузы стоимостью 1 250 000 рублей. Созвонившись с продавцом, чей номер был указан на сайте, мужчина согласовал условия сделки. Гражданину, оставившему объявление на сайте, заявитель перевел всю сумму покупки на банковскую карту», - говорится в сообщении.
Однако в нужный срок оборудование покупателю не пришло, а продавец отключил телефон и перестал выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержали 41-летнего симферопольца, который не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленник признался в мошенничестве и написал явку с повинной, но деньги вернуть не мог - уже успел их «освоить».
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фигуранта проверяют на причастность к другим преступлениям.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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