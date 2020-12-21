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Крым в этом году в три раза увеличил вылов саргана и барабули в Азовском море
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Объем товарной аквакультуры, по предварительным данным 2020 года, увеличился почти на 28%, если сравнивать с итогами прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Минсеьхоза РК.
Как рассказал заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, к концу года производство аквакультуры составит порядка четырех тысяч тонн, с учетом посадочного материала.
— На предприятиях запущено производство новых видов продукции. Одним из показательных стало предприятие СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан», который производит креветку «Эллас», запустивший в этом году цикл собственного производства малька креветки. На предприятии был запущен инкубационный цех мощностью 0,5 миллиардов штук в год. Аналогов такому предприятию в России и даже в Европе нет. Креветка выращивается в открытых водоемах, производство соответствует органическому производству. Первый и крупнейший в России производитель белоногой креветки (Litopenaeus vannamei) «Эллас» планирует начать поставки в страны Европы и Азии в 2021 году, — рассказал вице-премьер.
Андрей Рюмшин также отметил, что, кроме собственного производства товарной аквакультуры, рыбоперерабатывающими предприятиями Крыма в этом году увеличен ассортимент готовой продукции.
— На ООО «Звезда рыбака город Керчь» выпускают 52 наименования продукции, из которых в этом году были запущены новые виды: стерлядь и осетр холодного копчения и пресервы из черноморских рапанов. В ООО «Керчьхолод» в 2020 году были запущены новые образцы консервов «Ставрида в масле», «Хамса в масле», «Толстолобик в масле», а в 2021 году предприятие планирует серийный запуск этой продукции, — подчеркнул заместитель Председателя Правительства РК.
Кроме того, вице-премьер отметил рост на 12,6% добычи сельди черноморско-азовской проходной, а также более чем в 3 раза – барабули и саргана в Азовском море.
Андрей Рюмшин подчеркнул, что в течение этого года проводились мелиоративные мероприятия по зарыблению мальком карпа, белого амура и толстолобика трех водохранилищ: Изобильненского, Ленинского и Феодосийского. Всего было выпущено около миллиона штук рыбопосадочного материала.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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