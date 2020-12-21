Курорт
Крым превзошел показатели 2019 года по турпотоку летом и осенью
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает успешным курортный сезон 2020 года в республике.
Об этом он рассказал телеканалу «Миллет».
«На самом деле мы понимаем, что 2020 год прошел для туристической отрасли Крыма достаточно успешно. Мы не допустили ни одного серьезного всплеска, ни одной серьезной вспышки. Достаточно эффективно был отработан и август, и сентябрь: загрузка превышала прошлую годовую загрузку», – сообщил Волченко.
По данным министра, Крым в этом году превзошел рекордные показатели 2019 года по туристическому потоку. «Июль был такой же, как и в 2019 году, а 2019 год – был рекордным за весь постсоветский период. Август – плюс 15% по отношению к 2019 году, а сентябрь – плюс 40%. Загрузка была беспрецедентная, достигала 100%. Октябрь был тоже весьма успешным – плюс 30% по отношению к 2019 году», – отметил он.
При этом в целом за год падение турпотока предварительно оценивается в 10-12%. Падения доходов Крыма от турсферы министр не ожидает. В прошедшем году Крым принял рекордные 7,43 млн туристов.
Ранее сообщалось, что загрузка средств размещения в Крыму увеличилась с пяти до девяти месяцев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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