Какой сегодня праздник 21 декабря

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Сегодня, 21 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения баскетбола

Фото pixabay.com

В этот день 1891 года состоялся первый в истории баскетбольный матч, который проходил в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США). Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом, который написал и правила игры из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день.

Перед матчем Нейсмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Однако не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3 метра 5 сантиметров. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек.

День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Конвенция принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культуры на ее одиннадцатой сессии.

Анфиса Рукодельница

Народный праздник «Анфиса Рукодельница» отмечается 21 декабря (по старому стилю - 8 декабря). В церковном календаре это день почтения памяти святой мученицы Анфисы Римской, жившей в 5 веке и преподобного Патапия, жившего в 4 веке. В простонародье Анфису прозвали Рукодельницей, так как в этот день всем девицам полагалось заниматься рукоделием. Другие названия праздника: «Анфиса», «Анфисын день», «Потап», «Патапий».

Также сегодня, 21 декабря, отмечают такие праздники:

- День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ

- Карачун (Корочун) - день зимнего солнцестояния

- День горячего шоколада

- День пожимания лап

- День рождения кроссворда

- День повара японской кухни

- День киви (National Kiwi Fruit Day) в США

- День жареных креветок (National French Fried Shrimp Day) в США

- День святого Томаса в Финляндии, Нидерландах, Гватемале

- День памяти первого президента Туркменистана

- День вооруженных сил на Филиппинах

- День коктейля «Кокито» (National Coquito Day) в США

- День признательности миниатюрным девушкам (National Short Girl Appreciation Day) в США

- День венков по всей Америке (National Wreaths Across America Day) в США

Сегодня именины празднуют: Аполлос, Епафродит, Кесарь, Кифа, Онисифор, Сосфен, Тихик, Мартирий, Кирилл, Анфиса, Потапий (Потап, Патапий).

Что происходило 21 декабря в прошлые годы

1844 - - Первое использование анестезии в ЕвропеНиколай Пирогов провел хирургическую операцию под анестезией.

1867 - Император Франц Иосиф (1848-1916) утвердил австро-венгерское соглашение и Конституцию Австрии

1891 - - Состоялось первый баскетбольный турнир (в Спрингфилдском колледже)

1898 - - Открытие нового химического элемента - радия. Открытие было сделано Пьером и Мари Кюри.

1898 - - США установили военное правление на Филиппинах. После Испанско-американской войны Испания передала Филиппины Соединенным Штатам Америки за 20 миллионов долларов в соответствии с Парижским мирным договором 1898 года.

1899 - - в России вышел первый номер журнала «Огонек». Русскоязычный еженедельный иллюстрированный журнал, получивший всенародную популярность в СССР.

1913 - - в американской газете, выходящей в городе Нью-Йорк, опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

1925 - - в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец вЂћПотемкин». Лучший фильм по признанию Американской Киноакадемии. Признан первым в числе 12-ти лучших фильмов всех времен и народов и первый среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира.

1953 - - открыта Сталиногорская детская железная дорога, которая является лучшей детской железной дорогой России.

1958 - - Начался первый срок президентства Шарля де Голля.

1959 - - Знаменитая речь Уинстона Черчилля в Парламенте Великобритании по поводу Сталина в честь его 80-летия.

1968 - - первый пилотируемый полет вокруг Луны американского космического корабля «Аполлон-8».

1970 - Элвис Пресли и Ричард Никсон встретились в Овальном кабинете Белого дома. Причины и обстоятельства, при который встретились эти два человека, были показаны в художественном фильмы «Элвис встречает Никсона».

1984 - - СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции Вега-2 для исследования планет солнечной системы.

1988 - - взрыв самолета Боинг-747-121 компании Pan American World Airways, произведенный террористами над городом Локерби (Шотландия). В общей сложности погибло 270 человек (259 при крушении самолета (из них 243 пассажира) и 11 на земле).

1988 - Опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 «Мрия» совершил первый полет.

1991 - - Создание Содружества Независимых Государств как альтернатива бывшему СССР.

2007 - - Шенгенский договор подписало девять новых стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 декабря. Какие праздники будут завтра?

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