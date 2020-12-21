Бизнес
Индекс сладкой жизни в Крыму: сахар подорожал почти вдвое
фото © Новости Крыма
За 11 месяцев 2020 года сахар стал дороже на 73%, яйца – на 30%, а гречка – на 25%.
Уходящий 2020 год еще больше отдалил жителей Крыма от сладкой жизни. В буквальном смысле. Рост цен на некоторые продукты с января по ноябрь включительно составил от 15 до почти 74%. Об этом сообщает Крымстат.
«Примечания» проанализировали данные статистики и сравнили официальные цифры с реальными ценниками в магазинах и на рынке Симферополя.
По данным Крымстата, главный продовольственный индикатор потрясений в стране – гречка с начала года подорожала с 64,65 рублей до 81,52 рублей за килограмм в ноябре, или на 25,53%. Цена ядрицы стала расти в марте 2020-го, совпав с началом первой волны пандемии коронавируса. В отдельные моменты наблюдался даже дефицит второго после хлеба национального продукта. Повышенный спрос на него подогревал рост цены весь год.
На сегодняшний день журналистам удалось найти гречку и по 65 рублей (районный рынок), и по 77 рублей за килограмм (популярная в Крыму сеть супермаркетов).
Наравне со съедобной «лакмусовой бумажкой» настроений на будущий экономический кризис отреагировал и сахар. Его официальный результат на 1 декабря 2020 года – 73,75% роста. Статистика утверждает, что в январе текущего года средняя цена за килограмм составляла 32,88 рублей. Однако в крымской столице не составляло труда найти сахар за 24 рубля за аналогичный вес. Ситуация изменилась в середине марта, буквально за день, когда его стоимость взлетела сразу на 40% - до 34 рублей. При этом отдельные владельцы районных торговых точек опережали ожидания рынка более чем на полгода, заявляя цену в 40 и 50 рублей. Впрочем, это были одномоментные попытки спекуляций. До 53 рублей сахар добрался только сейчас. Крымстат, правда, пишет о среднем ценнике в 57,26 рублей в минувшем ноябре.
В тройке лидеров антирейтинга оказалось куриные яйца. За 11 месяцев он преодолели путь со средних 53,5 рублей за десяток до 69,68 рублей, подорожав на 30,24%. В реальности их розничная цена в Симферополе на 18 декабря варьируется от 65 рублей (на рынке) до 99 рублей (в супермаркете).
В топ-5 попало подсолнечное масло – рост на 26%. Если в январе Крымстат фиксировал среднюю стоимость в 92 рубля за литр, то по итогам ноября все 116. В магазинах крымской столицы текущая цена этого продукта, варьируется от 110 рублей до 174 рублей. Макароны подорожали на 14,38% ( до 81,5 рубля за кг), сливочное масло – почти на 9% ( до 718 рублей за кг).
Рост цен на сахар, подсолнечное масло и куриные яйца зафиксирован в минувшем ноябре практически во всех российских регионах. Росстат сообщает, что в 26 субъектах РФ (кроме Архангельской области (без Ненецкого автономного округа)) цены увеличились на 10,0% и более. Наибольший рост цен отмечался в г. Москва – на 15,1%, Московской и Белгородской областях – на 14,2% и 13,8% соответственно.
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