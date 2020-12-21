Четыре пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки

фото © meduza.io

Коронавирус подтвержден у 83 человек в Севастополе за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 21 декабря зарегистрированы 83 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от одного года до 92 лет. Три человека выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

За сутки умерли четыре пациента с коронавирусом в возрасте от 56 до 75 лет.

Всего с начала года в Севастополе коронавирус подтвержден у 5 929 человек, выздоровели 5 442 человека, 200 скончались.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 21 756 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 410 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 430 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Смерть семи пациентов с коронавирусом подтверждена в Крыму за сутки.

Крым приобрел больше сотни морозильников для хранения вакцины. Крым приобрел 119 морозильных камер для обеспечения массовой вакцинации от коронавируса.

В Крыму - 357 новых заражений за сутки. За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.