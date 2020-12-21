Водный кризис
Развитие сюжета: Под Севастополем нашли подземную воду, которой можно напоить город ● Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море ● В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды ● В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта ● Засуха в Крыму продолжается: водохранилища мелеют, в Ялте собираются использовать горные источники
Аксенов уверен, что под Ялтой никаких запасов подземных вод нет
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии значимых запасов подземных вод под Ялтой.
Об этом он сказал во время совещания по ситуации с водоснабжением Крыма.
«С коллегами из федерального центра поставили точку в обсуждении, что там есть какие-то астрономические запасы подземной воды. Нет ничего. Никаких запасов. Максимум – 3-4 тысячи кубометров (в сутки можно добыть). Решение принято, одобрено – необходимо ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения», – сказал Аксенов.
По словам главы Крыма, ситуация с водоснабжением Ялты улучшается, в последние дни в водохранилища поступило значительное количество воды. «Есть стоки с гор, видим ситуацию, что баланс расхода и прихода воды в последние четыре дня выравнивается, больше 30 тысяч кубометров мы получаем в сутки при расходе 42-43 тысячи», – пояснил он.
Власти города планируют к среде пересмотреть графики подачи воды.
Засушливый период 2019-2020 годов привел к обмелению водохранилищ в Крыму. На фоне вододефицита в конце августе в ряде регионов Крыма, начиная со столицы, начали действовать ограничения подачи воды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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