Аксенов обещает, что земли проданной «Массандры» останутся государственными

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Сергей Аксенов считает, что после продажи предприятия «Массандра» земельные участки остались в республиканской собственности.

Об этом глава Крыма заявил в прямом эфире «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

«Предприятие все так же будет арендовать земельный участок. В свою очередь, со стороны республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива, то есть увольнений быть не должно, а количество работников будет увеличиваться. В ближайшее время собственник намерен представить план развития предприятия, в том числе при государственной поддержке», - сказал Аксенов.

Также он отметил, что Правительство РК окажет содействие собственнику ПАО «Массандра» в закладке виноградников. По информации Сергея Аксенова, в Крыму реализуются меры господдержки, связанные с компенсацией инвесторам затрат на закладку виноградников и садов.

Аксенов думает, что приватизация государственных предприятий – это лучшая возможность привлечения частных инвестиций в Крым. При этом Глава республики особо подчеркнул, что это не касается ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих стратегическую безопасность Крыма.

«Что касается винодельческих предприятий, санаториев, то лучший путь развития таких предприятий – приватизация. Так, собственником «Массандры» стал крупный и системный игрок рынка, обладающий финансовыми ресурсами и компетенциями. В развитие этого предприятия будут вложены крупные средства», - добавил глава республики.

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