Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +2
море +11

Происшествия

Ялтинец попал за решетку за кражу крупной суммы денег у приятеля

12:41 воскресенье, 20 декабря 2020
Ялта

Житель пригорода Ялты написал заявление в полицию о том, что из арендуемой квартиры у него пропали 105 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого местного жителя. Как выяснилось, 39-летний мужчина распивал алкоголь в компании друзей. Из квартиры знакомого он украл крупную сумму денег, воспользовавшись подходящим моментом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в угоне автомобиля. Сейчас он арестован.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Газовая плита и 270 тысяч рублей: внуки обокрали родных бабушек в Крыму. В Ялте и Севастополе произошли две кражи денег и имущества у пожилых женщин. В обоих случаях злоумышленниками стали родные внуки потерпевших.

Сотрудник банка в Крыму получил срок за кражу денег клиентки. Бывшего сотрудника банка осудили на три года за кражу 3,9 млн рублей у клиентки.

В Керчи пассажир «подставил» водителя «ВАЗа» из-за каннабиса. В Керчи сотрудники ДПС задержали отечественный автомобиль, пассажир которого спешно пытался избавиться от свертка с коноплей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Крымчанка украла у подруги золото и продала его в Москве. У жительницы Красноперекопска украли ювелирные украшения и деньги, общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Происшествия
Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму

Легковушка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком в Крыму

В районе южнобережного поселка Гаспра автомобиль ВАЗ «вылетел» на встречную полосу и врезался в манипулятор.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

За минувшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро пациентов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 357 новых заражений за сутки

В Крыму - 357 новых заражений за сутки

За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Актуальные темы

Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму

В Крыму есть огромные запасы пресной воды, которые можно добывать без вреда для экологии. Сегодня это как никогда актуально, потому что длительная засуха истощила водохранилища полуострова — на сегодняшний день в большинстве из них осталось запасов пресной воды не более 15%.

17 декабря

Водный кризис
В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта

В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев запустил водовод из Кадыковского карьера, который даст городу дополнительные 15 тысяч кубометров воды в сутки и позволит снизить потребление из Чернореченского водохранилища.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации