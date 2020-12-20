Ялтинец попал за решетку за кражу крупной суммы денег у приятеля

Житель пригорода Ялты написал заявление в полицию о том, что из арендуемой квартиры у него пропали 105 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого местного жителя. Как выяснилось, 39-летний мужчина распивал алкоголь в компании друзей. Из квартиры знакомого он украл крупную сумму денег, воспользовавшись подходящим моментом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в угоне автомобиля. Сейчас он арестован.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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