Происшествия
Ялтинец попал за решетку за кражу крупной суммы денег у приятеля
Житель пригорода Ялты написал заявление в полицию о том, что из арендуемой квартиры у него пропали 105 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого местного жителя. Как выяснилось, 39-летний мужчина распивал алкоголь в компании друзей. Из квартиры знакомого он украл крупную сумму денег, воспользовавшись подходящим моментом.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в угоне автомобиля. Сейчас он арестован.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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