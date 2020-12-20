Власти запланировали повышение тарифа на электричество в Крыму в 2021

фото © Новости Крыма

Во втором полугодии 2021 года в Крыму тарифы на электроэнергию повысят в среднем на 9%.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомцен и тарифов полуострова.

«В соответствии с Указом Главы Республики Крым, изменение стоимости электроэнергии для населения в 2021 году произойдет 1 раз – с 1 июля – в среднем на 9%. При этом в Крыму продолжает действовать дифференцированное тарифное меню на электроэнергию. В отличие от других регионов, тарифное меню для крымских потребителей отдельно содержит тарифы для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, для общежитий различных типов, а также для населения, проживающего в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения», – цитируют в пресс-службе председателя ведомства Светлану Мшанецкую.

Как сообщается, с 1 июля 2021 года стоимость 1 кВт/ч для городских жителей республики при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,17 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб. Для крымчан, проживающих в сельской местности, с 1 июля 2020 года тариф на электроэнергию составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,12 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 3,87 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды. Для промышленных и сельскохозяйственных целей стоит применять водооборотные циклы, считает директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Отопление в Крыму подорожает почти на четыре процента в 2021 году. Отопление в Крыму с 1 июля 2021 года подорожает на 3,6%.

В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев запустил водовод из Кадыковского карьера, который даст городу дополнительные 15 тысяч кубометров воды в сутки и позволит снизить потребление из Чернореченского водохранилища.

Засуха в Крыму продолжается: водохранилища мелеют, в Ялте собираются использовать горные источники. По меньшей мере пять водохранилищ Крыма близки к отметке «мертвый объем», – об этом 15 декабря сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.