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Власть

Власти запланировали повышение тарифа на электричество в Крыму в 2021

14:28 воскресенье, 20 декабря 2020
Власти запланировали повышение тарифа на электричество в Крыму в 2021

фото © Новости Крыма

Во втором полугодии 2021 года в Крыму тарифы на электроэнергию повысят в среднем на 9%.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомцен и тарифов полуострова.

«В соответствии с Указом Главы Республики Крым, изменение стоимости электроэнергии для населения в 2021 году произойдет 1 раз – с 1 июля – в среднем на 9%. При этом в Крыму продолжает действовать дифференцированное тарифное меню на электроэнергию. В отличие от других регионов, тарифное меню для крымских потребителей отдельно содержит тарифы для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, для общежитий различных типов, а также для населения, проживающего в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения», – цитируют в пресс-службе председателя ведомства Светлану Мшанецкую.

Как сообщается, с 1 июля 2021 года стоимость 1 кВт/ч для городских жителей республики при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,17 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб. Для крымчан, проживающих в сельской местности, с 1 июля 2020 года тариф на электроэнергию составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,12 руб., при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 3,87 руб., при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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