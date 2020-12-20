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Власть

В Севастополе снесут шесть аварийных домов

13:51 воскресенье, 20 декабря 2020
Севастополь

В Севастополе снесут шесть аварийных многоквартирных домов, ранее признанных непригодными для проживания.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона.

«Это уже расселенные дома», – отметила директор департамента имущественных и земельных отношений Оксана Кузнецова.

Предварительно властям города предстоит провести техническое обследование этих объектов, подготовить проектную документацию на снос, а после осуществить утилизацию отходов демонтажа.

Известно, что сейчас аварийные дома находятся в собственности города, однако их адреса и сроки проведения работ в ходе заседания не уточнялись.

В тексте использованы материалы: Форпост

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