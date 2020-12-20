Власть
В Севастополе снесут шесть аварийных домов
В Севастополе снесут шесть аварийных многоквартирных домов, ранее признанных непригодными для проживания.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона.
«Это уже расселенные дома», – отметила директор департамента имущественных и земельных отношений Оксана Кузнецова.
Предварительно властям города предстоит провести техническое обследование этих объектов, подготовить проектную документацию на снос, а после осуществить утилизацию отходов демонтажа.
Известно, что сейчас аварийные дома находятся в собственности города, однако их адреса и сроки проведения работ в ходе заседания не уточнялись.
В тексте использованы материалы: Форпост
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