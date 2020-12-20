В Севастополе резко вырастет тариф на капремонт

фото © Форпост

В Севастополе установили размерный взнос на капремонт для жителей многоквартирных домов. С нового года горожане будут платить за эту услугу 7,92 рубля за квадратный метр жилья.

Об этом сообщалось на заседании правительства города.

Напомним: в 2016–2018 гг. размер взноса на капремонт в Севастополе составлял 6 рублей 16 копеек за кв. м, в 2019 году незначительно увеличился и составил 6,47 рубля за квадратный метр, в 2020-м вырос до 7,02 рубля.

Как уточнил глава департамента горхоза, несмотря на такой скачок размера взноса, в Севастополе тариф остается ниже среднероссийского показателя.

«Если брать общую методику по Российской Федерации, то у нас небольшой рост», — отметил он.

Кроме того Севастополю на капремонт выделяются средства из бюджета Москвы, что позволяет пока выполнять программу капитального ремонта МКД, добавил губернатор Михаил Развожаев.

Также с 2021 года незначительно вырастет плата за содержание помещений для тех многоквартирных домов, которые не выбрали способ управления своим имуществом. Так, жильцам одноэтажных многоквартирных домов в следующем году придется платить за квадратный метр жилья 12,69 руб. вместо 12,28 руб., пятиэтажных домов без мусоропровода — 13,84 руб. вместо 13,39 руб., девятиэтажных домов — 19,15 руб. вместо 18,67 руб.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотрудник банка в Крыму получил срок за кражу денег клиентки. Бывшего сотрудника банка осудили на три года за кражу 3,9 млн рублей у клиентки.

В Керчи пассажир «подставил» водителя «ВАЗа» из-за каннабиса. В Керчи сотрудники ДПС задержали отечественный автомобиль, пассажир которого спешно пытался избавиться от свертка с коноплей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Крымчанка украла у подруги золото и продала его в Москве. У жительницы Красноперекопска украли ювелирные украшения и деньги, общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Компьютерный мастер в Крыму присвоил чужую технику за 260 тысяч рублей. Житель одного из сел Симферопольского района заявил в полицию о том, что его знакомый не возвращает компьютерную технику стоимостью более 260 тысяч рублей.