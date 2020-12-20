В Севастополе думают, что продержатся без введения графиков подачи воды до марта

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев запустил водовод из Кадыковского карьера, который даст городу дополнительные 15 тысяч кубометров воды в сутки и позволит снизить потребление из Чернореченского водохранилища.

Губернатор подчеркнул, что военные строители соорудили водовод протяженностью 10 километров в сжатые сроки — за 68 дней, на неделю раньше запланированного срока. Уже сегодня вода из резервного источника начнет поступать в городскую систему водоснабжения.

Напомним, ранее в городскую систему водоснабжения также запустили воду из Инкерманского озера и озера у горы Гасфорта. Вместе с водой из Кадыковского карьера это дает городу дополнительные 30 тыс. кубов воды и снижает нагрузку на Чернореченское водохранилище — основной источник водоснабжения города.

«Там потребление снизилось с 80 до 50 тысяч и таким образом до марта месяца, до того, как начнется паводок и будет построен большой водозабор на Бельбеке, мы должны в Севастополе продержаться без ограничений подачи воды», — сказал Михаил Развожаев.

Водозабор на реке Бельбек, где кроме подачи воды из самой реки предполагается бурение скважин, по данным чиновника, даст городу еще 50 тыс. кубов в сутки. Это перекроет дефицит Чернореченского водохранилища и позволит ему в паводковый период набрать необходимый уровень воды.

Все эти меры, заключил губернатор, позволяют надеяться на то, что и 2020 год, и 2021 год, если он окажется таким же засушливым, Севастополь проживет без введения ограничений, на которые еще в августе вынуждена была пойти Республика Крым.

В тексте использованы материалы: Форпост

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