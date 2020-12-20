В России прошли пикеты в поддержку удерживаемых в тюрьмах крымчан

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В пятницу, 18 декабря, активисты российской инициативы «Стратегия-18» провели в Москве акцию в поддержку преследуемых и удерживаемых властями крымчан, а также белорусских протестующих.

Одиночные пикеты проходили на Арбате. Об этом рассказала активистка Вера Лаврешина.

«Мы провели очередную акцию «Стратегии-18» в защиту крымских татар на Арбате. Еле успеваем готовить плакаты: каждый раз новые репрессии, новые узники. Политзаключенных обменивать не хотят, хоть в лепешку расшибись. При том, что узники болеют коронавирусом (помимо хронических недугов) и не получают лечения. Людей надо попросту спасать от гибели. Все больше информации по секретным тюрьмам ФСБ в Донецке и Луганске. Людей необходимо вызволять из этого ада! Многие по 6 лет томятся в пыточных подвалах. И происходит это в европейской стране, в XXI веке – так буднично, флегматично, как будто спецслужбам индульгенция выдана на много лет вперед. Сам по себе этот кошмар не прекратится, его надо останавливать», – отметила Вера Лаврешина.

По ее словам, одиночные пикеты проходили как днем, так и вечером.

Также аналогичная акция прошла 18 декабря в городе Шлиссельбурге Ленинградской области.

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в память о дне депортации крымских татар – 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с пикетами, их цель – рассказать о ситуации в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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