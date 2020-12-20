В Крыму заявили о необходимости вторичного использования воды

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Для промышленных и сельскохозяйственных целей стоит применять водооборотные циклы, считает директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его словам, в подземных источниках достаточно воды для коммунальных нужд и питья, но на промышленность и сельское хозяйство рациональнее тратить воду из оборотного цикла.

«Если потребуется наращивание больших объемов производства, как это было во времена СССР, например, то неплохо будет применять водооборотные циклы. Хочется напомнить примеры развитых стран. В США, например, каждый куб воды используется 7-7,5 раз. И они этот объем хотят увеличить до 10 раз к 2030 году. А сейчас вообще заявили о том, что будут продавать пресную воду», - заявил Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, для очистки воды и повторного использования понадобятся элементы опреснительных технологий. При этом опреснение не нужно использовать для глобального решения водной проблемы.

«Специалисты высочайшего уровня, которые консультируют и Владимира Путина, имеют такую же точку зрения, как и крымские ученые, которые считают, что опреснение нужно использовать точечно. Это дорогое и затратное мероприятие, оно технически сложное, а пользователей может ждать высокий тариф», - объяснил эксперт.

Копачевский добавил, что строить опреснители стоит только после анализа водобаланса и только в тех местах, где проблему нельзя решить с помощью водохранилищ и водозаборов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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