Власть
В Крыму предлагают закрепить в законодательстве термин «гостевой дом»
фото © Новости Крыма
Крымские власти предложили внести в законодательство понятие «гостевой дом» для легализации работы малых отелей, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
По его данным, в Крыму работает более девяти тысяч малых объектов размещения. Данные о них передадут в Госкомрегистр и ФНС, а к концу года будут подготовлены сведения о собственниках данных объектов.
«На данный момент, совместно с Ростуризмом готовятся изменения в Федеральный закон о туризме. Это повлечет за собой также изменения еще в целый ряд федеральных законов. В перспективе, понятие «гостевой дом» позволит собственникам отдельно стоящих жилых домов иметь регистрацию в этом жилом помещении и вести предпринимательскую деятельность», - цитирует Волченко пресс-служба ведомства.
Он подчеркнул, что благодаря таким усилиям по легализации этой части отрасли, сформируется новый сегмент отельного рынка. Он станет полноценной частью туристического бизнеса, а значит сможет работать круглогодично, предлагая рабочие места и формирую вокруг себя сферу смежных услуг.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству курортов и туризма республики внести законопроект, позволяющий легализовать деятельность малых отелей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперты высмеяли крымские кемпинги. Чиновникам от туризма рассказали о таких объектах в Хорватии, с которых можно брать пример.
Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов. Количество приехавших в Крым в этом году туристов приблизилось к шести миллионам.
«Тайными тропами»: в Крыму рассказали как иностранные туристы пробираются на полуостров. В Крыму решили, что у туристов из Западной Европы есть колоссальный спрос на отдых на полуострове. Для этого им приходиться всех обманывать и пробираться в Крым «тайной дорогой».
Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией. Представители российских туроператоров сравнили качество отдыха в Крыму и Турции и назвали главные недостатки курортов полуострова.
В Крыму - 357 новых заражений за сутки
За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые выявили неожиданную способность коронавируса
Небольшие фрагменты коронавирусной инфекции могут встраиваться в человеческий геном.
В Крыму начал действовать апрет на корпоративы и праздники
Запрет на корпоративы, массовые праздничные гуляния и ночную работу заведений общественного питания начинает действовать в Крыму из-за коронавируса.
Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму
В Крыму есть огромные запасы пресной воды, которые можно добывать без вреда для экологии. Сегодня это как никогда актуально, потому что длительная засуха истощила водохранилища полуострова — на сегодняшний день в большинстве из них осталось запасов пресной воды не более 15%.
17 декабря
В УВД Ялты прошли обыски
16 декабря
Путин ошибся? Ученые в Крыму сомневаются в том, что под Азовским морем есть пресная вода
Некоторые крымские ученые сомневаются, что под Азовским морем могут находиться большие запасы пригодной для питья воды, заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».