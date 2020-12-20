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Власть

В Крыму предлагают закрепить в законодательстве термин «гостевой дом»

09:54 воскресенье, 20 декабря 2020
В Крыму предлагают закрепить в законодательстве термин «гостевой дом»

фото © Новости Крыма

Крымские власти предложили внести в законодательство понятие «гостевой дом» для легализации работы малых отелей, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

По его данным, в Крыму работает более девяти тысяч малых объектов размещения. Данные о них передадут в Госкомрегистр и ФНС, а к концу года будут подготовлены сведения о собственниках данных объектов.  

«На данный момент, совместно с Ростуризмом готовятся изменения в Федеральный закон о туризме. Это повлечет за собой также изменения еще в целый ряд федеральных законов. В перспективе, понятие «гостевой дом» позволит собственникам отдельно стоящих жилых домов иметь регистрацию в этом жилом помещении и вести предпринимательскую деятельность», - цитирует Волченко пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что благодаря таким усилиям по легализации этой части отрасли, сформируется новый сегмент отельного рынка. Он станет полноценной частью туристического бизнеса, а значит сможет работать круглогодично, предлагая рабочие места и формирую вокруг себя сферу смежных услуг.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству курортов и туризма республики внести законопроект, позволяющий легализовать деятельность малых отелей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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