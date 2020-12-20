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В Крыму начал действовать апрет на корпоративы и праздники

08:23 воскресенье, 20 декабря 2020
В Крыму начал действовать апрет на корпоративы и праздники

фото © Новости Крыма

Запрет на корпоративы, массовые праздничные гуляния и ночную работу заведений общественного питания начинает действовать в Крыму из-за коронавируса.

Ограничительные мероприятия вводятся в соответствии с указом главы республики о режиме повышенной готовности.

«В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения», – сказано в тексте документа.

На этот же период запрещено проведение различных массовых развлекательных мероприятий на территории торговых центров, театров, школ и детских садов. С 22.00 до 8.00 запрещена работа клубов, ресторанов, кафе и кальянных.

Об этом запрете власти Крыма объявили еще в середине ноября. Несмотря на него, некоторые гостиницы начали анонсировать проведение развлекательных мероприятий в период с 20 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов обрушился на них с критикой и пообещал лишить ослушавшиеся предприятия господдержки. Режим работы объектов размещения будет контролировать минкурортов Крыма.

За нарушение правил будут наказывать не только организаторов банкетов, но и их участников. Особое внимание у контролирующих органов будет к празднующим чиновникам – за посещение корпоративов их будут увольнять.

Работу гостиниц и других средств размещения в Крыму останавливать не будут. По данным минкурортов, в период новогодних праздников более 300 отелей и санаториев планируют принимать гостей. Для них разработаны противоэпидемические требования.

В частности, средства размещения обязаны обеспечить проведение генеральной уборки перед заселением новых отдыхающих, не допускать массового скопления людей без соблюдения ими дистанции, а персонал должен проходить осмотр при попадании на работу. В помещениях должны стоять рециркуляторы воздуха и санитайзеры.

Дистанция в 1,5 метра должна быть обеспечена в местах приема пищи, в трансферном транспорте, в спортзалах и даже в бассейнах, банях и СПА. «Групповое посещение бассейнов для плавания и занятия аквааэробикой допускается из расчета не более одного посетителя на 5 квадратных метров площади зеркала воды», – говорится в рекомендациях министерства.

Представители отрасли с пониманием относятся к ситуации и ищут новые форматы работы.

«Мое мнение: главное, что нам вообще разрешили работать в этой ситуации. У нас не такие жесткие меры, как в некоторых других регионах, – считает представитель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей. – Надо уходить от старых форматных подходов к празднованию Нового года, покреативить. Необязательно сидеть большой компанией, напиваться. Может, в этом году вернемся к принципу, что это семейный праздник».

Отельеры готовы были работать даже при более жестких ограничениях. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова, например, в комментарии заявила, что отельеры в Крыму могли бы «немного поступиться своим заработком» ради сохранения здоровья постояльцев. Она, в частности, предлагала ввести обязательные справки на отсутствие коронавируса при заселении в гостиницы.

Также с 20 декабря по 15 января вводится ограничение на количество зрителей в кинотеатрах и посетителей экскурсий. Залы могут быть заполнены только до 30%. Аналогичные ограничения действуют и для театров, но они не работали в Крыму с весны. Фактически это положение указа разрешило им работать – с 20 декабря в театрах республики будут проходить спектакли.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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