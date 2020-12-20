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Здоровье

Ученые выявили неожиданную способность коронавируса

08:36 воскресенье, 20 декабря 2020
Ученые выявили неожиданную способность коронавируса

фото © pixabay.com

Небольшие фрагменты коронавирусной инфекции могут встраиваться в человеческий геном.

К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института, результаты исследований появились на портале bioRxiv.

Во время эксперимента специалисты включили в человеческие клетки ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, который превращает РНК в ДНК, и культивировали получившиеся клетки с новым вирусом.

Был использован в том числе ген ОТ из ВИЧ. Также авторы работы предоставили ОТ с применением последовательностей ДНК человека под названием LINE-1, которые являлись остатками древних ретровирусных инфекций. Вырабатывающие различные формы фермента клетки спровоцировали преобразование элементов РНК коронавируса в ДНК и их интеграцию в хромосомы человека.

По словам ученых, это объясняет положительный ПЦР-тест у человека, который уже перенес COVID-19 и больше не представляет угрозы для окружающих. Однако для совершенствования методов лечения и дальнейших измерений нужны дополнительные исследования.

Ранее в субботу стало известно, что существуют коронавирусы, которые не заражают человека. Они отличаются от COVID-19 не более чем на 1%. Тем не менее данный факт подтверждает, что вирус имеет природное, а не искусственное происхождение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь уже выявлялась более чем в 210 мировых государствах. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания пандемией.

По данным портала Worldometer на 19 декабря, на планете зарегистрировано свыше 76,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,6 млн человек, вылечились 53,4 млн.

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Ученый назвал увеличивающий риск COVID-19 у детей диагноз. У пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ), которые не получают терапию, на 65% чаще выявляют коронавирус.

Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку. Злоупотребление антисептиками для профилактики заболевания COVID-19 может привести к проникновению инфекции через кожу рук.

Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты. Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19. Пчелиный яд обладает противовирусным эффектом и способен помочь при коронавирусной инфекции, предполагают немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера.

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