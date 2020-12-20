Ученые назвали неожиданный способ продлить жизнь

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Британские ученые выяснили, что пение положительно влияет на здоровье человека и может увеличить продолжительность жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Специалисты утверждают, что пение улучшает психическое и физическое состояние людей, а также может уменьшить риск деменции и болезни Альцгеймера. Кроме того, это занятие помогает устранить симптомы депрессии.

По словам ученых, во время исполнения любимых песен в организме вырабатываются «гормоны радости» эндорфины. Благодаря их воздействию человек чувствует себя бодрее и счастливее. Кроме того, у часто поющих людей мозг получает большее количество кислорода.

Вокальные данные в данном случае не важны, утверждают специалисты, поскольку организм положительно влияет на пение вне зависимости от его качества.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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