Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +1
море +11

Общество

Ученые назвали неожиданный способ продлить жизнь

16:37 воскресенье, 20 декабря 2020
Ученые назвали неожиданный способ продлить жизнь

фото © kudapostupat.by

Британские ученые выяснили, что пение положительно влияет на здоровье человека и может увеличить продолжительность жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Специалисты утверждают, что пение улучшает психическое и физическое состояние людей, а также может уменьшить риск деменции и болезни Альцгеймера. Кроме того, это занятие помогает устранить симптомы депрессии.

По словам ученых, во время исполнения любимых песен в организме вырабатываются «гормоны радости» эндорфины. Благодаря их воздействию человек чувствует себя бодрее и счастливее. Кроме того, у часто поющих людей мозг получает большее количество кислорода.

Вокальные данные в данном случае не важны, утверждают специалисты, поскольку организм положительно влияет на пение вне зависимости от его качества.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реконструктор Митридатских лестниц займется каменоломнями Аджимушкая. Акционерное общество «Баварский дом», которое завершает реконструкцию Митридатских лестниц в Керчи, займется разработкой научно-проектной документации по противоаварийным работам в мемориальном комплексе «Аджимушкай».

Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма. Обеспечение крымчан и севастопольцев питьевой водой при помощи опреснительных установок не может быть повсеместным из-за дороговизны.

В помощь психиатрам в Крыму создают нейросеть «для врачей». На основе искусственного интеллекта крымские ученые разработали систему, которая способна распознавать клинические диагнозы в области психиатрии по набору симптомов.

В Крыму резко выросла смертность. Показатель смертности в Крыму в период с января по ноябрь 2020 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 8,4%.

Водный кризис
Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море

Для снабжения Крыма водой предложили отколоть айсберг и доставить его в Черное море

Экс «министр обороны» непризнанной «Донецкой народной республики» (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) усомнился в правильном подходе российского Минобороны к проблеме водоснабжения Крыма.

Общество
Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода

Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода

Низкая активность Солнца может привести к малому ледниковому периоду.

Странности
«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»

«Абибас»: в Крыму открылся KFC на букву «г»

Санкционный режим позволяет общепиту с полуострова воровать и заимствовать иностранные бренды.

Актуальные темы

Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму

В Крыму есть огромные запасы пресной воды, которые можно добывать без вреда для экологии. Сегодня это как никогда актуально, потому что длительная засуха истощила водохранилища полуострова — на сегодняшний день в большинстве из них осталось запасов пресной воды не более 15%.

17 декабря

Общество
Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год: советы специалиста

Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год: советы специалиста

Заместитель гендиректора НИИ прикладной химии Артем Муранов рассказал, где и как следует покупать пиротехнику для развлечения на предстоящие новогодние праздники.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации